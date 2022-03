Antonino Spinalbese, nuova fiamma per l’ex di Belen Rodriguez

L’ex compagno di Belen Rodriguez, padre della piccola Luna Marì, avrebbe una nuova fidanzata

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ormai non sono più una coppia e questo è abbastanza palese. Nonostante i due non abbiano mai confermato del tutto, i contenuti sui loro social sono inequivocabili. Entrambi, inoltre, sembrerebbero aver ritrovato la serenità con altri partner.

Nuova fiamma per l’hairstylist

Anche Antonino Spinalbese sembrerebbe aver voltato pagina e tornato ad amare. L’hairstylist è stato paparazzato dal settimanale Chi in dolce compagnia: la ragazza in questione è una bellissima ragazza dai capelli rossi. Stando a quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, tra i due ci sarebbe una grande complicità.

Si legge infatti: “Antonino si scambia sorrisi con la bella ragazza dai capelli rossi con cui pranza in un locale del centro di Milano e che tra una chiacchiera e l’altra, gli appoggia dolcemente la testa sulle spalle”. Chi sarà la giovane donna misteriosa? Secondo il settimanale si tratterebbe di Nanda Isaia, nota trainer di yoga.

Belen torna sui vecchi passi: ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Non stupisce una notizia del genere sapendo ormai la situazione sentimentale della showgirl argentina. A quanto pare anche lei si è data da fare e pare abbia ripreso la sua storia d’amore con Stefano De Martino, padre del primo figlio Santiago. I due si sono lasciati e ripresi più volte, sarà quella definitiva?



La showgirl è tornata ad indossare la fede al dito e a commentare questo ritorno di fiamma, oltre le innumerevoli paparazzate, anche Cecilia Rodriguez a Nuovo Tv: “Belen non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”.



