Sky, prossimamente arriverà “Domina”

L’antica Roma rivive negli intrighi e nelle cospirazioni di ‘Domina’, la nuova serie Sky Original e che debutterà su Sky e NOW a maggio. Prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms, con Cattleya nel ruolo di executive production service, ‘Domina’ racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. Un dramma epico e un racconto estremamente contemporaneo, per una grande produzione internazionale girata presso i Cinecittà Studios di Roma, in otto episodi che seguono la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak. La sua incredibile storia vera ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero romano. A interpretarla nei primi due episodi, da giovanissima, è Nadia Parkes (Doctor Who, The Spanish Princess).

Accanto a Kasia Smutniak, ci sono Matthew McNulty (Misfits) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney, visto all’opera in Dunkirk, Il re, Tolkien); Claire Forlani (Vi presento Joe Black) interpreta Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) sarà

Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore), che interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console. Insieme a loro, due star internazionali come Liam Cunningham (Il

Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini (Velluto Blu, La morte ti fa bella), che nella serie interpreterà Balbina.