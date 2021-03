Favino sul set, ciak per “Promises” di Amanda Sthers

Sono iniziate a Roma le riprese di “Promises” film tratto dall’omonimo best-seller internazionale di Amanda Sthers, che oltre a dirigerlo lo ha scritto e coprodotto. Nel cast di “Promises”, girato in lingua inglese, Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Ginnie Watson, Cara Theobold, Deepak Verma e Kris Marshall. Le riprese si svolgeranno a Roma, nelle coste del Lazio, e a Londra e dureranno sette settimane.

“Ho impiegato tre anni per scrivere il romanzo e ce ne sono voluti altri cinque per adattarlo a sceneggiatura, probabilmente perché non è affatto semplice riassumere il tempo di una vita” dichiara Sthers.

“Promises – dice – lascia intravedere l’intera esistenza di un uomo, l’essenza dello scorrere del tempo e ciò che dopotutto, conta davvero: il dolore vissuto nell’infanzia che ti forma, quelle notti in cui balli come se non ci fosse più un domani, le vere amicizie come legami che possono avvicinare o soffocare a seconda del momento che stai vivendo, la foto del tuo matrimonio che devi riporre in una scatola da trasloco come se stessi mettendo via una parte di te stesso e l’amore, quella grande storia d’amore che avresti potuto vivere se solo avessi girato a sinistra invece che a destra”.

A proposito del film, Sthers aggiunge: “Sono una donna che racconta la storia di un uomo, sono francese, vivo a Los Angeles e giro in inglese tra Roma e Londra. Sono cresciuta guardando film provenienti da ogni parte del mondo. Volevo che questo film raccontasse un sentimento che riguarda tutti e che questa scelta fosse riflessa nel cast. Favino e Reilly, insieme, rappresentano la quintessenza della coppia cinematografica, portando la nostra storia in una dimensione senza tempo”. Tra i film di Amanda Sthers “Holy Lands” del 2017 basato sul suo romanzo omonimo e interpretato da Jonathan Rhys Myers, James Caan e Rosanna Arquette e “Madame” con Toni Colette e Harvey Keitel. Sthers ha scritto undici romanzi. Nel 2011 è stata nominata Cavaliere dell’ Ordine delle Arti e delle Lettere dal governo francese per i suoi contributi significativi e originali alle arti letterarie. Una produzione Indiana Production, Vision Distribution, Barbary Films e Iwaca, distribuita in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

ANSA