Black Widow e Crudelia disponibili su Disney+ in contemporanea con i cinema: ecco quando

The Walt Disney Company annuncia che gli attesi film “Black Widow” e “Crudelia” saranno disponibili su Disney+ in contemporanea con l’uscita nei cinema. La formula sarà quella già utilizzata dalla piattaforma per film come Mulan e Raya e l’ultimo drago, ovvero l’accesso Vip: per guardare il film sarà necessario l’abbonamento alla piattaforma e pagare un sovrapprezzo di 21.99 euro.

Ennesimo colpo di scena nella complessa gestazione soprattutto di un titolo come Black Widow, già soggetto a numerosi rinvii a causa della pandemia. The Walt Disney Company ha ufficializzato che il film dedicato al personaggio Marvel e lo stand alone dedicato alla cattiva de La Carica dei 101, Crudelia, saranno subito disponibili sulla piattaforma Disney+ in contemporanea con l’uscita al cinema.



La formula sarà quella già utilizzata dalla piattaforma per film come Mulan e Raya e l’ultimo drago, ovvero l’accesso Vip: per guardare il film sarà necessario pagare un sovrapprezzo di 21.99 euro.

Quando esce Black Widow

Black Widow sarà disponibile a partire dal 9 luglio. È il film che dà ufficialmente il via alla Fase 4 della Marvel Cinematic Univers, dopo l’uscita delle serie tv WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki, in uscita a giugno. Ambientato subito dopo gli eventi della Civil War, la spia russa Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson, è in azione in quella che fu l’Unione Sovietica per contrastare Taskmaster, mercenario mutante nato dalle sperimentazioni genetiche fatte dai nazisti. Ad aiutarla in questa missione il Guardiano Rosso (David Harbour), Iron Maiden (Rachel Weisz) e sua sorella Yelena (Florence Pugh). Nel cast anche William Hurt nei panni di Thunderbolt Ross.

Quando esce Crudelia

Crudelia è il film tutto dedicato alla cattivissima Crudelia DeMon, la villain de La Carica dei 1010. Emma Stone è l’attrice scelta per il ruolo che fu già di Glenn Close nel remake degli anni ’90. Diana Fox e Tony McNamara, sceneggiatori del film, si sono ispirati al romanzo della scrittrice Dodie Smith da cui il cartone è stato tratto e hanno ambientato la storia negli anni ’70. Estella De Mon, giovane stilista, è ossessionata dalle pelli dei cani, in particolare da quelle dei dalmata. Il film nasce seguendo il filone degli stand-alone come “Maleficent”. Dal trailer, il film ricorda molto le atmosfere già viste con Joker e, soprattutto, quelle dei film dedicati ad Harley Quinn. C’è curiosità di sapere se saremo smentiti.

