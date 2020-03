Uomini e Donne Oscar e Eleonora, colpo di scena: ritorno di fiamma? Indizi

Tra Oscar ed Eleonora è tornato il sereno? Alcuni indizi sui social potrebbero essere i segnali di un possibile riavvicinamento

Dopo l’enorme vicenda che ha travolto i due ex protagonisti di Uomini e Donne, pare che tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si stia muovendo qualcosa. Solo qualche mese fa, era venuto allo scoperto il flirt tra l’ex corteggiatrice e Nunzio Moccia, ex compagno di Dalila Branzani, sorella di Oscar. Un’intreccio che ha scombussolato moltissimi fan della coppia e che sarebbe stato il motivo della rottura tra la Rocchini e Branzani. Nelle ultime ore, però, pare che sui social ci siano movimenti strani che farebbero pensare ad un possibile ritorno di fiamma. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Come riporta VeryInutilPeople, l’ex tronista di Uomini e Donne, durante una diretta instagram, ha pronunciato alcune parole che hanno fatto drizzare le antenne ai telespettatori dello show di Canale 5. Tali parole si riferiscono ad una canzone particolare: “Comunque oggi ho ascoltato una canzone bellissima, mi hanno fatto ascoltare una bellissima canzone, ‘I fiori di Chernobyl’. Ascoltate quella canzone…me l’hanno dedicata. Credo me l’abbiano dedicata”. Alla domanda su chi fosse la persona che avrebbe consigliato tale brano l’ex tronista ha risposto: “Eh non si può sapere”. Parole che potrebbero dire tutto e niente, forse solo una strana coincidenza: caso vuole che poche ore prima, la Rocchini ha pubblicato una storia dove è apparsa la medesima canzone. Possibile che tra i due sia tornato il sereno? A volte gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Nel frattempo anche un’altra ex coppia di Uomini e Donne sembra aver ritrovato una certa complicità: stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis, i quali fecero il loro percorso nel dating show proprio in parallelo a quello di Oscar ed Eleonora. Il fatto che tra i due si sia riacceso qualcosa è ormai sotto gli occhi di tutti ma, al momento, ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Solo nella giornata di ieri, durante una diretta Instagram, l’ex gieffina ha tentato di chiamare il suo ex fidanzato ma con scarsi risultati!

























