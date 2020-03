Marica Pellegrinelli e la sua Bergamo in ginocchio. Le parole dell’ex di Eros: “Si fa finta che vada tutto bene, ma siamo tutti preoccupati”

Marica Pellegrinelli torna a parlare sui social. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha speso delle parole per la sua città, Bergamo, piegata dal coronavirus. Assieme a Brescia, la provincia orobica è stata la più colpita dall’epidemia. Tragicamente plastica rimane l’immagine dei carri armati che portano via dalla città le bare dei defunti, destinate alla cremazione. Marica, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, è tornata a farsi viva, parlando della situazione bergamasca.

“Scusate se non mi faccio vedere da un po’”, ha esordito la modella, comparendo tra le Stories Instagram. Poi ha aggiunto: “Io sono di Bergamo quindi… si fa finta che vada tutto bene. Sui social siamo tutti allegri e e sorridenti però in realtà siamo tutti preoccupati.” L’ex di Ramazzotti, tra le righe, invita quindi a non giudicare dalle apparenze. Vale a dire che anche se sui social si può ridere e scherzare, non significa che l’umore sia dei migliori. Anzi, chi conosce la situazione bergamasca sa bene che la tragedia umana è incalcolabile.

Marica, di recente, ha chiuso la relazione con l’imprenditore piemontese Charley Vezza, con cui aveva stretto una storia sentimentale dopo il naufragio del matrimonio con il cantante romano. A proposito di Eros, il settimanale Oggi, nella giornata odierna, ha scritto che avrebbe allacciato un rapporto con Roberta Morise, conduttrice Rai (I Fatti Vostri) ed ex compagna di Carlo Conti: “Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. Ed è Roberta Morise! Il nome della fortunata lo svela Oggi in esclusiva, dopo i gossip degli ultimi giorni seguiti alla fine dell’amore tra la sua ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza”.

























