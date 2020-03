Gf Vip, il reality migra ancora: nuovo cambio di studio per Signorini

In arrivo nuove disposizioni per il Grande Fratello Vip: dopo essersi spostato da Roma a Milano a causa dell’emergenza Coronavirus, Alfonso Signorini cambia nuovamente location da dove condurre il reality show. Attualmente il Gf Vip va in onda dallo studio 5 del Centro di Produzione di Cologno Monzese, lo stesso studio da dove viene trasmesso CR4-La Repubblica delle donne, Dritto e Rovescio e Fuori dal coro. Il talk show di Mario Giordano, fino a un mese fa di trasmesso da Roma, è rientrato al nord secondo le disposizioni prese dall’azienda del Biscione. Lo slittamento di Fuori dal coro dal martedì al mercoledì, però, ha stravolto nuovamente i piani e dunque la produzione si è ritrovata costretta a trasferirsi altrove.

Come riporta Tvblog, il Grande Fratello cambia location da cui trasmettere la prossima puntata. L’ennesimo cambio è dovuto al susseguirsi di scelte improvvise da parte di Mediaset in base alle restrizioni governative che giorno dopo giorno vengono emanate. E così, stando alle ultime indiscrezioni, Alfonso condurrà non più dallo studio de La repubblica delle donne bensì nella ‘casa’ di Quarto Grado. Staremo a vedere se tale decisione sarà applicata alla sola diretta di questo mercoledì o sarà permanente.

Finora si è parlato di primi di aprile, poi qualcuno ha ipotizzato l’8 aprile ma non era ancora giunta la comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello Vip. Sono state chiamate in confessionale prima tutte le donne, poi tutti gli uomini. Paola, Antonella e Sara si sono subito confrontate dopo la notizia. Tra loro nessuno si aspettava l’8 aprile: “Mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto, allora”, ha detto la Di Benedetto riferendosi al fatto che il Gf Vip chiuderà prima del previsto.



