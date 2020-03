Coronavirus, Rihanna dona 5 milioni di dollari

Con un post sul profilo Instagram della sua fondazione, la pop star ha annunciato che la massiccia cifra sarà utilizzata per sostenere le organizzazioni in prima linea nella lotta contro la pandemia

La pandemia da coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo. E le star non stanno certo a guardare. Tanti divi – da Jessica Alba a Fedez e Chiara Ferragni, passando per Ryan Reynolds e Blake Lively – si sono messi in moto per dare una mano concreta con raccolte fondi e donazioni. Una gara di solidarietà a cui si è unita anche Rihanna. La pop star nel 2012 ha messo in piedi una fondazione, la Clara Lionel Foundation, che porta il nome di sua nonna, dedicata a raccogliere fondi per l’educazione globale (per esempio sostenendo progetti di scolarizzazione nelle zone più povere dell’Africa) e le emergenze globali e per cui ha già ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi (nel 2017 l’Humanitarian of the Year award).

E ora, attraverso la sua fondazione, ha disposto la donazione di 5 milioni di dollari per combattere la pandemia da coronavirus.

Come si legge sul sito della Clara Lionel Foundation, la massiccia cifra sarà utilizzata per sostenere le banche alimentari negli Stati Uniti, accelerare i test e l’assistenza in Paesi come Haiti e Malawi, formare gli operatori sanitari e fornire attrezzature per gli operatori sanitari in prima linea (molti dei quali sono alle prese con carenza di mascherine e respiratori), «sostenere le unità di terapia intensiva e accelerare lo sviluppo di vaccini e altre terapie».

I 5 milioni stanziati andranno, tra le altre organizzazioni, a Direct Relief, Feeding America, Partners in Health, al fondo di solidarietà Covid-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità e all’International Rescue Committee. Sempre sul sito è possibile donare somme a partire da 25 dollari.

Vanityfair.it