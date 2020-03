Coronavirus, il fitness è social: da Belen alla Canalis, i vip condividono i loro allenamenti

Nel pieno dell’emergenza coronavirus, dobbiamo restare in casa. In queste settimane, determinanti per il contenimento del contagio, è fondamentale non uscire, ma anche non abbandonare del tutto il movimento fisico. La sedentarietà è un altro nemico da combattere e spopolano gli allenamenti online.

Il fitness diventa social e Instagram si trasforma in una grande palestra dove condividere circuiti ed esercizi di ogni tipo. A tenere compagnia ai loro follower in modo ‘sano’, tanti vip. “Da oggi vi lascerò qualche allenamento completo anche nei post. Grazie perché siete tantissimi e fare le dirette con voi è sempre bello” scrive Elisabetta Canalis, che propone con dirette social allenamenti ed esercizi per tonificare il corpo stando a casa.

La showgirl, grande amante del fitness, è solo una delle tante esponenti del mondo dello spettacolo che stanno offrendo questo ‘servizio’ ai loro fan, con un grandissimo successo di pubblico. La ginnastica in casa è infatti uno dei ‘passatempi’ scelti da molti italiani per trascorrere le lunghe ore in casa, spesso senza lavorare. Anche Belen Rodriguez è seguitissima: la showgirl argentina ha avviato una serie di video in cui mostra, quasi quotidianamente, come mettere in pratica un training completo con attrezzi di fortuna e utensili che si possono avere in casa.

Il fenomeno della gym social spopola ovunque, non solo in Italia: dalle app ai tutorial su Youtube, fino alle ‘fitness addicted’ che già lo fanno di mestiere e che, in queste settimane, hanno visto aumentare a dismisura i loro followers desiderosi di muoversi e ‘sgranchire’ il corpo. Solo per citarne alcune, Kayla Itsines, creatrice del BBG Program, e Sazan Hendrix, influencer turco-americana super seguita che in questi giorni si è ‘reinventata’ personal trainer.

Today