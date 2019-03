Oggi andrà in onda, su Rai1, una nuova puntata di “Domenica In”

A partire dalle 14, andrà in onda in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la nuova puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier, con tanti ospiti in studio. Milly Carlucci, in procinto di debuttare il 30 marzo con la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, sarà ospite insieme a due dei concorrenti vip di questa edizione, Angelo Russo (l’agente Catarella nella serie ‘Il Commissario Montalbano’) e l’attrice Milena Vukotic e presenterà inoltre due tra i maestri storici di ‘Ballando’, Samuel Peron e Raimondo Todaro. A seguire Anna Tatangelo risponderà alle domande della Venier sui suoi progetti futuri. Anche Ornella Vanoni si racconterà e si esibirà accompagnata dall’orchestra diretta da Stefano Magnanensi, cantando alcuni dei suoi successi come ‘L’ appuntamento’ e ‘Domani è un altro giorno’. A seguire Vittoria Puccini interverrà per raccontarsi in un’ampia intervista così come Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente della Sampdoria Calcio, parlerà della sua vita, della sua infanzia nel quartiere Testaccio di Roma e dei suoi inizi nel mondo del cinema. Nel corso della puntata interverrà anche il cantautore Briga. Ci sarà spazio anche per Lillo e la compagnia del musical ‘SCHOOL OF ROCK’.