Domani si chiuderà il ciclo de “Il nome della rosa”, in onda su Rai1

Termina il viaggio narrativo de Il nome della rosa, la serie evento in quattro puntate, domani alle 21.25 su Rai1. Ecco quanto avverrà nell’ultima puntata. Arrestando Remigio e processandolo per eresia, Bernardo è riuscito non soltanto a far fallire la Ddsputa ma a coinvolgere i francescani nella stessa accusa di eresia, condannando la loro visione di una Chiesa povera come fomentatrice di violenza. Malachia, intanto, è riuscito a mettere le mani sul libro e a riportarlo al sicuro nella biblioteca. Bernardo sottopone Remigio a un durissimo processo accusandolo non solo dei delitti commessi da dolciniano, ma anche di quelli avvenuti nell’abbazia. Distrutto dalle torture e sollecitato dalle promesse dell’Inquisitore, Salvatore testimonia contro l’amico che alla fine, stremato ma anche spinto da un furioso sentimento di rivolta, ammette entrambe le accuse e viene condannato al rogo assieme alla ragazza… il resto lo scopriete domani.