Alba Parietti sul flirt con Ezio Bosso: “Uno così puoi solo amarlo alla follia”

Lo scorso febbraio, intervistata dal settimanale Oggi, Alba Parietti stupì i lettori con una confessione inaspettata: due anni fa avrebbe lasciato tutto, lavoro compreso, pur di stare accanto a uno ‘straordinario musicista’ che le aveva rubato il cuore.Non volle rivelarne il nome, ma ciò che aggiunse poi fece concentrare i sospetti su Ezio Bosso, pianista di fama internazionale salito alla ribalta nel nostro paese grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016. “Posso solo dire che è uno straordinario musicista, un uomo geniale – rivelò nel corso dell’intervista -. E sì, ho pensato che potesse essere la persona giusta. Lui, però, ha scelto di non trasferire nella quotidianità quella che poteva essere la magia di un sogno. L’affinità elettiva e la stima reciproca rimangono comunque intatte”.Da quel momento le voci si sono rincorse e la Parietti, forse per mettere a tacere i pettegolezzi, ha deciso di rompere il silenzio partecipando di recente al programma radiofonico I Lunatici su Radio 2. “C’è stata davvero una storia tra te ed Ezio Bosso?”, hanno incalzato i conduttori. Sibillina, la splendida cinquantasettenne: “Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare. Di un uomo così ci si può innamorare follemente, questo è un mio singolo giudizio, io mi innamoro spesso di ciò che mi emoziona. Posso innamorarmi di Bosso, di Camilleri, potrei innamorarmi di un ventenne come di un centenario se il suo pensiero riesce ad affascinarmi”.

Katiuscia Oliva, ilgiornale.it