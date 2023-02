Irregolarità nella Casa del “GF Vip”: il provvedimento per Tavassi, Micol, Edoardo e Murgia

Nel van i concorrenti si sarebbero lasciati andare a confidenze e commenti poco piacevoli dopo aver staccato i microfoni ambientali

Provvedimento in arrivo per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, colpevoli di aver volontariamente staccato i microfoni ambientali del van del “Grande Fratello Vip”, ma anche per Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, protagonisti di confidenze e frasi poco piacevoli nei confronti di altri concorrenti.

Durante la trentaseiesima puntata del reality, in onda giovedì 23 febbraio in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini prova a ricostruire quanto accaduto nel corso della notte precedente, quando la coppia si è ritrovata con Nicole ed Edoardo per lasciarsi andare a una serie di confidenze e commenti poco piacevoli.

“Qualcuno ha infranto il regolamento del Grande Fratello”, spiega Signorini richiamando all’attenzione i quattro concorrenti, per poi specificare che se Edoardo e Micol hanno staccato i microfoni ambientali, la Murgia ed Donnamaria non sono stati da meno riportando anche delle informazioni recuperate dall’esterno della Casa.

“Dalle immagini che abbiamo visto questa sera è evidente che sono state commesse alcune irregolarità – si legge nel comunicato ripreso da Alfonso Signorini – La più grave è quella di aver manomesso un microfono della Casa, quello del Van, pensando di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i preferiti della Casa nominati da voi – e quindi immuni- ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e per loro c’è una conseguenza ben diversa: Tavassi e Micol andrete d’ufficio al televoto. Edoardo e Nicole, per le ragioni che avete confessato, andrete anche voi d’ufficio al televoto”.

A conclusione della puntata si susseguono le consuete nomination, che oltre ai quattro concorrenti già indicati vedono al televoto Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Spetterà al pubblico da Casa decidere chi salvare dall’eliminazione prevista per la prossima puntata del reality, in onda lunedì 27 febbraio in prima serata su Canale 5.