Film stasera in TV da non perdere venerdì 24 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 24 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

XXX – Il ritorno di Xander Cage, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo capitolo della nota saga action con protagonisti Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Ice Cube.

Special Forces – Liberate l’ostaggio, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Diane Kruger è una giornata rapita e condannata a morte dai talebani. Le forze speciali cercano di trovarla.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Hachiko, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Richard Gere in un film ispirato a una storia vera sul rapporto tra un cane e il suo padrone.

Il traditore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Pierfrancesco Favino interpreta un pentito di mafia nel film di Marco Bellocchio.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

7 donne e un mistero, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Margherita Buy, Benedetta Porcaroli, Ornella Vanoni e altre grandi attrici in una commedia tinta di giallo.

What Women Want – Quello che le donne vogliono, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Mel Gibson ed Helen Hunt in una commedia. Un uomo acquisisce fortuitamente la capacità di leggere la mente delle donne.

Un Paese quasi perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone in una commedia. Tre amici decidono di aprire un borgo per risollevare le sorti di un paesino della Basilicata.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Star Trek: L’insurrezione, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Patrick Stewart nel nono capitolo della saga. Picard scopre un complotto.

L’ultimo giorno sulla Terra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jean Reno in un film post-apocalittico. Un astronauta deve fermare la desertificazione del globo.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Django, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Matthias Schoenaerts nella serie tv Sky Original ispirata al film di Sergio Corbucci. Un pistolero in cerca di vendetta combatte per una figlia che credeva perduta.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Beautiful creatures – La sedicesima luna, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jeremy Irons ed Emma Thompson in un fantasy a tinte romantiche.

I PROGRAMMI IN CHIARO

The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

L’arte della guerra, ore 21:20 su Rai 3

Un documentario su chi ha rischiato la propria vita per tutelare le opere d’arte in Ucraina durante la guerra.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Buongiorno, mamma! 2, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stella Egitto nella seconda stagione del family drama.

John Wick – Capitolo 2, ore 21:20 su Italia 1

Keanu Reeves nel sequel dell’apprezzato film d’azione. Stavolta il cattivo è interpretato da Riccardo Scamarcio.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Cucine da incubo, ore 21:30 su TV8

Nuova stagione delle avventure di Antonino Cannavacciuolo che cerca di rimettere in sesto alcune attività di ristorazione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.