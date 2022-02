Pechino Express, lo speciale con Costantino della Gherardesca è su Sky Uno

Costantino della Gherardesca porta a Sky la nuova edizione di Pechino Express, presentando il cast straordinario che affronterà la nuova stagione attraverso la Rotta dei Sultani. In attesa che il viaggio cominci a partire dal 10 marzo, l’appuntamento è con lo Speciale “Pechino Express Imbarco Immediato”. Su Sky Uno giovedì 24 febbraio alle 19.35

“PECHINO EXPRESS IMBARCO IMMEDIATO”: LO SPECIALE

L’attesa sta per finire: il viaggio di Pechino Express con Costantino della Gherardesca,comincia da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW. Le 10 coppie in gara chiuderanno i propri zaini e partiranno lungo la Rotta dei Sultani, l’insidioso e affascinante itinerario della nuova edizione, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Per iniziare a pregustarci il momento, è in arrivo su Sky Uno lo speciale “Pechino Express Imbarco Immediato”. L’appuntamento è giovedì 24 febbraio prima di MasterChef Italia.

CHI SONO LE COPPIE IN GARA

Le dieci coppie in gara percorreranno una rotta indimenticabile che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Sono pronti a partire Alex Schwazer e Bruno Fabbri, la coppia de “Gli Atletici”; Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e Figlio”; Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.