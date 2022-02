Anastasia Kuzmina abbandona i social, la ballerina sconvolta dall’attacco russo in Ucraina

La decisione della ballerina di Ballando con le stelle

Comprensibile la decisione di Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le Stelle, di abbandonare i social dopo l’attacco della Russia di Putin contro l’Ucraina. Kuzmina nata e cresciuta a Kiev, poi naturalizzata italiana con il trasferimento a Bologna, ha spiegato sui social di stare bene, ma di non volerli più utilizzare in questi giorni.

Sempre sui social, a fine gennaio, aveva spiegato di essere molto in ansia per parte della sua famiglia che ancora si trovava a Kiev.



“I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice. Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne”. I genitori si trovavano a Roma, mentre il fratello è in Gran Bretagna.

Kuzmina e la paura della guerra

La notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta sconvolgendo il mondo ed era plausibile che anche Anastasia Kuzmina prendesse una posizione. È di poche ore fa la sua comunicazione di voler abbandonare Instagram per colpa dell’ansia.

Dopo aver condiviso dei post nelle storie arriva un messaggio per i suoi fan: “Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”. Non sono state aggiunte informazioni sui parenti che a fine gennaio si trovavano a Kiev. La decisione della ballerina potrebbe essere legata alla volontà di non leggere informazioni non controllate sui social e di fare affidamento solo a giornali e telegiornali.



