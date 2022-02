Al Bano: “Spero ancora in un accordo, per ora non torno a cantare in Russia”

Il cantante interviene sulla guerra in corso e chiede “ragionevolezza da entrambe le parti”

Dall’Ucraina Al Bano era stato inserito e poi rimosso dalla famosa “lista nera“.

Il cantante, amatissimo in Russia, interviene sulla guerra in corso e chiede “ragionevolezza da entrambe le parti”. Al Corriere della Sera l’artista sottolinea: “E’ terribile, sono un uomo di pace. A farne le spese è sempre la povera gente”.

“Speravamo tutti nella via diplomatica – prosegue – Spero ancora che ci sia tempo per trovare un accordo”.

Il cantante fa un appello, non solo agli amici russi: “Lo faccio a tutti: deponete le armi e tirate fuori l’intelligenza”. Putin capirà? “Devono capirlo tutti, non solo lui”.

Carrisi si augura che “un gruppo di scienziati inventino un vaccino anti guerra da iniettare a tutti gli esseri umani che nascono affinchè sparisca dal cervello umano la fama di potere. Basta i Napoleoni e gli Hitler”.

In Russia ha cantato prima del Covid: “Dovevo tornare presto. Adesso aspettiamo gli eventi, con la speranza che si trovi una soluzione. Ma non lo dico solo per la voglia di cantare, ma per la voglia di avere la pace”.