Tv streaming in Italia, mancano servizi audio per ipovedenti

L’industria dell’intrattenimento dovrebbe migliorare il servizio di accessibilità per le persone affette da disabilità visive: c’è un’enorme mancanza di contenuti audio descritti sui servizi streaming in Italia.

Lenstore ha analizzato a gennaio migliaia di film e programmi tv sia su Netflix che su Disney +, per scoprire quanti di questi siano forniti di audio descrizione.

Lo studio ha rilevato che solo il 39,22% dei film e dei programmi tv su Netflix Italia contiene descrizioni audio. Ciò significa che quasi due terzi (60,78%) del contenuto non sono accessibili agli utenti ipovedenti.

Disney + ha ottenuto risultati migliori : il 68,01% dei film e serie tv su Disney+ Italia include descrizioni audio, tra cui ‘WandaVision’, e lo spin-off di Star Wars ‘The Mandalorian’.

Tuttavia, quasi un terzo (31,99%) dei film e programmi televisivi è inaccessibile al pubblico ipovedente su Disney+.

Tra i titoli Netflix che non hanno una descrizione audio, la sitcom degli anni ’90 “Friends”, la trilogia fantasy di grande successo “Il Signore degli Anelli” ed i film della saga “Il Padrino”. Alcuni dei film e dei programmi televisivi su Disney + che non forniscono una descrizione audio includono l’amato cartone animato “I Simpson”, il premio Oscar “The Sound Of Music” e la serie di film “X-Men”. Le descrizioni audio forniscono informazioni vitali che riguardano il filo narrativo agli utenti ipovedenti, descrivendo in dettaglio l’azione che si svolge sullo schermo, tra cui espressioni facciali, impostazioni, movimento e testo.

“Servizi come Netflix e Disney + hanno fornito a milioni di persone la necessaria evasione in questi tempi difficili, ma il lockdown è molto più alienante per le persone affette da disabilità visive, la cui vita sociale e l’accesso a servizi importanti sono stati notevolmente ridotti”, commenta Roshni Patel, BSc (Hons) MCOptom, Professional Services Manager presso Lenstore.

ANSA