Rai2, stasera torna “Restart”

Si rinnova l’appuntamento con Restart-L’Italia ricomincia da te, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo in onda in seconda serata alle 23.40 su Rai2. Tra gli ospiti Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Con lui si tornerà a parlare di vaccini, della battaglia globale esplosa per accaparrarsi per primi le dosi, una corsa in cui l’Europa è rimasta senza dubbio indietro. Con l’esperto Gianluca Timpone, commercialista e tributarista, si analizzerà invece il caso del successo economico della Polonia il cui Pil è sceso solo del 3,5% contro l’8,9 dell’Italia. Merito di un sistema fiscale che regge ma anche dell’abilità nello spendere con lungimiranza i fondi europei disponibili. In Italia ci si affiderà al super Ministero della Transizione ecologica voluto da Draghi. Il modello è quello francese. Ma lì come sta andando? Lo racconterà il reportage curato da Valentina Noseda e Alessandra Mattirolo. Con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico, tra i principali esperti italiani di cambiamento climatico, si cercherà di capere se siamo ancora in tempo per invertire la rotta. E ancora, il focus di Carlo D’Ippoliti, docente di economia all’Università La Sapienza.

Restart è un programma scritto da Annalisa Bruchi con Alessandro Sortino.