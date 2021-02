La nuova Noemi, più sexy e magra: “Nell’altro corpo non mi sentivo più io”

E’ una nuova Noemi. Completamente cambiata. La cantante sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo e a “Vanity Fair” che le dedica la cover racconta la sua trasformazione. E’ dimagrita molto e giura di essere “diventata davvero se stessa”. “Nell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ognuno deve essere libero di diventare il sogno che ha di sé, senza paura, senza nessun timore”, confessa.

Veronica Scopelliti, vero nome dell’artista, parla per la prima volta della metamorfosi che l’ha portata a perdere molto peso, a scoprire una voce inedita e a far punto e a capo col proprio passato. Tanto che anche sui social ha cancellato tutte le foto. Vita nuova, dunque.

“Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’ – prosegue – E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”. Oltre l’intervista esclusiva, Noemi si è raccontata anche in un monologo scritto a quattro mani con “Vanity Fair”, un video in cui la cantante narra “le pressioni, i dubbi, gli attacchi e i giudizi che sempre circondano il corpo delle donne”.

