Gillian Anderson, dopo Margaret Thatcher sarà Eleanor Roosevelt

Dopo lo straordinario lavoro fatto sulla Lady di ferro, l’attrice americana Gillian Anderson (X-Files) si prepara a diventare Eleanor Roosevelt nella serie fiction First Ladies che andrà in onda su Showtime. La serie dedicata alle mogli più influenti dei presidenti degli Stati Uniti d’America sarà composta da episodi di un’ora e si focalizzerà sulla East Wing della Casa Bianca piuttosto che sulla West Wing, l’ala operativa e riservata invece agli uffici del presidente.

Gillian Anderson ha da poco consegnato il suo ritratto di Margaret Thatcher nella serie di successo The Crown ed è candidata ai Golden Globe per quel ruolo. Il suo lavoro su postura, accento e in generale per incarnare quella che è stata alternativamente rivale e sodale della Regina di Inghilterra ha raccolto il consenso di pubblico e critica.

La regia sarà affidata a Susanne Bier. Il primo episodio sarà incentrato proprio sulla figura di Eleanor Roosevelt. Michelle Pfeiffer sarà Betty Ford mentre Michelle Obama avrà il volto di Viola Davis.

