Estelle di Svezia compie 9 anni ed è già una baby regina: guarda com’è cresciuta

Estelle di Svezia ha compiuto 9 anni e per l’occasione la casa reale di Stoccolma ha pubblicato nuove foto ufficiali della dolce principessina, anche con il fratellino Oscar e il cagnolino Rio. Guarda com’è cresciuta la primogenita di Victoria di Svezia e Daniel Westling, che un giorno sarà regina.



CON OSCAR E IL CANE RIO – La principessina monella ha festeggiato i 9 anni in famiglia il 23 febbraio, ed eccola, nei quattro nuovi scatti ufficiali (firmati da Kate Gabor). In posa da sola, sorridente e spensierata, poi con il fratellino Oscar, che compirà 5 anni il prossimo 2 marzo, e con il cagnolino Rio arrivato in famiglia lo scorso anno.

STUDIA DA REGINA – Estelle, unica “Altezza reale” insieme al fratello Oscar, studia danza, musica e teatro, e frequenta una delle scuole più esclusive del paese. Insomma, studia da regina: dopo la madre Victoria, è lei la seconda in linea di successione. I suoi cuginetti, i due figli di Carl Philip e Sofia Hellqvist (incinta e positiva al Covid), in attesa del terzo, e i tre figli della principessa Madeleine sono stati privati del titolo, per volere di re Carlo Gustavo. E ala compleanno della cuginetta si saranno come sempre scatenati…





