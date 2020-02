Giancarlo Magalli dopo tanti attacchi sul social lancia un messaggio distensivo ad Adriana Volpe: ‘Spero che un giorno faremo pace’

Il conduttore ospite a ‘Settimana Ventura’ parla della lite con l’ex collega

‘Ero un po’ più intollerante, c’erano cose che mi davano abbastanza fastidio’





Giancarlo Magalli lancia un messaggio distensivo ad Adriana Volpe. Il conduttore tv, ospite di Simona Ventura a “Settimana Ventura” su Rai Due, parla nuovamente della lite con la ex collega a “I Fatti Vostri” arrivata fino alle aule di tribunale e tende un ramoscello d’ulivo alla bella 46enne, ora rinchiusa nella Casa del GF Vip. “Spero che un giorno faremo pace”, confessa il 72enne.

“Abbiamo lavorato insieme otto anni, sono stati un po’ faticosi, perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica. Ma anche non per motivi gravi. C’è gente che ammazza il marito perché russa… Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Noi alla fine abbiamo preso strade diverse, quindi credo che anche lei si senta più sollevata“, spiega il presentatore.

Magalli ammette di essere stato il più difficile caratterialmente: “Io ero un po’ più intollerante, c’erano cose che mi davano abbastanza fastidio”.

Poi però aggiunge: “Io le ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni. Per carità, la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace, ma l’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dovrebbe aver dato maggiore serenità a tutti e due“.

Le parole di Giancarlo Magalli saranno sicuramente riferite alla Volpe al reality: come la prenderà? Deciderà di avere un confronto con lui e ritirerà la querela per diffamazione?

