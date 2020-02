Gf Vip, televoto annullato: Clizia a rischio eliminazione dopo le parole choc a Andrea?

Con una decisione a sorpresa la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di sospendere il televoto che vedeva coinvolti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del reality e sui canali social del programma, la produzione ha fatto sapere di aver annullato il televoto “a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili”.

Per conoscere il nome del personaggio famoso oggetto del provvedimento si dovrà attendere poco meno di ventiquattro ore. La decisione presa dagli autori sarà resa nota nel corso della diretta settimanale in programma per lunedì 24 febbraio. Alfonso Signorini farà dunque il nome del concorrente finito nel mirino del Gf Vip per le “frasi inaccettabili” dette durante le riprese quotidiane. Per gli spettatori più attenti, che seguono il live del reality, però il nome sarebbe già chiaro: Clizia Incorvaia. L’ex compagna di Francesco Sarcina, che nella casa ha ceduto alla passione coinvolgendosi sentimentalmente con Paolo Ciavarro, avrebbe detto parole pesanti nei confronti di Andrea Denver, nel corso di un’accesa discussione.

Pochi ore fa, infatti, Clizia e Andrea si sono resi protagonisti di un forte confronto dove sarebbero volate parole grosse. A pronunciarle è stata la Incorvaia che, all’indirizzo di Andrea Denver, ha usato termini come “pentito” e “Buscetta” (in riferimento al noto Tommaso Buscetta, ex mafioso componente di Cosa Nostra e collaboratore di giustizia): “a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili”.

Affermazioni che hanno fatto rabbrividire anche gli autori che dalla regia del Gf, come riporta Today, avrebbero rimproverato Clizia Incorvaia non curanti dei microfoni accesi e udibili dai telespettatori: “Buscetta… e insomma. Buscetta è una roba brutta brutta eh, proprio brutta. Ma come c**o ti viene in mente, dico io, non lo so”. Come se tutto questo non bastasse, poche ore fa, sulla questione ha tuonato anche l’Associazione Nazionale dei Carabinieri della sezione Carsoli che su Twitter ha commentato negativamente le parole di Clizia Incorvaia: “Buscetta sei un pentito la signora in bikini dovrebbe fare meno bagni in piscina studiare la storia per rispetto di tutte le vittime di mafia”. Le scuse della bella influencer sicula potrebbero, dunque, non bastare per consentirle di rimanere nella casa del Gf Vip. Per molti l’unica risposta alle sue affermazioni, come ha tuonato Cristiano Malgioglio su Twitter, è l’eliminazione.

