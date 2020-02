Francesco Monte incontra Cecilia, Ignazio e Jeremias a Milano

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez di nuovo faccia a faccia. È successo qualche giorno fa, per le strade di Milano. L’ex tronista di Uomini e Donne stava passeggiando con l’attuale fidanzata Isabella De Candia quando – girando l’angolo – ha incontrato la sorella di Belen, seduta al tavolino di un bar in compagnia del fratello Jeremias e della dolce metà Ignazio Moser. Come svelato dal paparazzo Alan Fiordelmondo – che ha documentato il tutto con un reportage fotografico pubblicato sul suo sito WolfBreak – Jeremias si è subito alzato per salutare l’ex cognato, con il quale è rimasto in ottimi rapporti.

Come svelato dal fotoreporter, Jeremias e Francesco si sono abbracciati e hanno trascorso qualche minuto a chiacchierare e scherzare. “Mentre i due parlano fitto fitto a meno di due metri da loro, seduti sui divanetti del locale, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fanno finta di nulla (in verità ogni tanto qualche occhiata la tirano) anche se l’imbarazzo appare papabile, più lato loro che da quello di Monte. La situazione dura un paio di minuti, apparentemente lunghissima, finita la quale Francesco Monte afferra fiero la sua fidanzata sotto braccio e riprende il suo cammino in direzione Corso Como“, ha scritto Alan Fiordelmondo.

Di recente Cecilia Rodriguez ha ammesso di non aver mantenuto alcun rapporto con Francesco Monte, nonostante una relazione durata ben quattro anni. “Amicizia con un ex? Ma per carità! Se una storia è finita, è finita. Non sono il tipo di donna che riesce a mantenere rapporti anche se solo di facciata. Perché?”, ha detto la conduttrice di Ex on the beach.

