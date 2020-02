Francesca e Fabrizia De André si incontrano a ‘Live – Non è la D’Urso’, ma non fanno pace, Barbara D’Urso si arrende: ‘Non c’è speranza’

Non c’è stato niente da fare. Barbara D’Urso ha provato a mettere pace tra Francesca e Fabrizia De André, nipoti del grande cantautore e leggenda della musica mondiale Fabrizio. La conduttrice ha fortemente voluto un confronto tra le due, che non si parlavano da 7 mesi. Dopo la partecipazione al Grande Fratello nel 2019, Francesca ha infatti accusato la sorella Fabrizia di aver complottato alle sue spalle per spingerla a rompere con il fidanzato Giorgio Tambellini. Tra Francesca e Giorgio la relazione si era in effetti interrotta, ma a poche settimane dalla fine reality c’è stata la reunion e il conseguente allontanamento proprio di Fabrizia (è noto che tra quest’ultima e Tambellini non scorra buon sangue).

Durante l’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ però Francesca è sembrata irremovibile. Pur arrivando alle lacrime, non ha voluto fare nessuna apertura verso la sorella 32enne. Fabrizia ha così deciso addirittura di lasciare lo studio, senza rientrare più. A questo punto la situazione e degenerata e anche la D’Urso ha preso posizione in maniera forte. “Se la storia con Giorgio un giorno finirà rimarrai da sola. È giusto avere dei rapporti con la propria famiglia. Lei è tua sorella”, ha detto rivolgendosi all’ex gieffina 30enne. “Non sono sola”, ha replicato lei.

Ma la D’Urso ha dovuto prendere atto del fallimento dell’incontro e ha chiosato in maniera piuttosto pessimistica. “Mi arrendo, pensavo di riuscire ad ottenere una pace ma vedo che non c’è speranza”, ha concluso prima di chiudere la discussione.

gossip.it