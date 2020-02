Eleonora Giorgi, il duro commento alla frase di Clizia Incorvaia sul “pentito Buscetta”

Su Twitter il commento dell’attrice, madre di Paolo Ciavarro con cui la concorrente del GF Vip ha iniziato una relazione sentimentale

Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”: questa la gravissima espressione con cui Clizia Incorvaia si è rivolta ad Andrea Denver nel pieno di un litigio scaturito per via di una nomination indesiderata al Grande Fratello Vip. La frase ha lasciato sconcertato il pubblico come la regia del reality, gli sponsor che forniscono i loro prodotti al programma e la stessa produzione che ha annunciato provvedimenti disciplinari nella puntata in onda stasera, lunedì 24 febbraio.

Adesso a commentare l’accaduto è stata Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro che con la ragazza ha iniziato una relazione all’interno della Casa. Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio, a ‘Domenica Live’ è andata in onda una sua intervista registrata prima che si verificasse l’episodio che vede protagonista la fidanzata del figlio, motivo per cui l’attrice ha tenuto a precisare il dettaglio sui social esprimendo il proprio sconcerto per l’episodio.

“L’intervista appena andata in onda a Domenica Live, grazie alla gentile disponibilità di Barbara, è stata registrata ieri mattina, prima dell’increscioso e grave episodio accaduto al Grande Fratello Vip”, ha scritto sui suoi profili social Eleonora Giorgi, motivando il mancato accenno all’accaduto e, allo stesso tempo, esprimendo lo sconcerto per le affermazioni di Clizia Incorvaia che hanno fatto riferimento al pentito di mafia Tommaso Buscetta.

Adesso si attendono i seri provvedimenti annunciati dalla produzione del programma e richiesti a gran voce dal pubblico del programma, allibito da un’affermazione gravissima sulla quale è intervenuta anche l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Carsoli (AQ): “La signora in bikini dovrebbe fare meno bagni in piscina studiare la storia per rispetto di tutte le vittime di mafia”, si legge nel tweet corredato alla foto della strage di Capaci.

