Box office Usa, Sonic mantiene la vetta

Sonic – il film mantiene per un soffio il primato nel box office americano, battendo Il Richiamo della Foresta. Il film della Paramount Pictures, costato 85 milioni, basato sul popolare franchise omonimo della Sega, ha incassato altri 26 milioni per un totale di 106 in due settimane.

Buon esordio per Il Richiamo della Foresta: il film firmato 20th Century Studios conquista la seconda piazza con quasi 25 milioni di dollari.

Al terzo posto Birds of Prey, con aggiunge altri 7 milioni in cassa, per un totale di 72 milioni complessivi in 3 settimane. Esordisce al quarto posto, infine, Brahms: The Boy II, con quasi 6 milioni di dollari.

ANSA