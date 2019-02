Oggi torna, su Rai2, “Quelli che il calcio

“Quelli che il Calcio” torna alle ore 14:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospite musicale della puntata è Ghemon che si esibisce con “Rose viola”, brano che ha portato con successo all’ultimo Festival di Sanremo. Il videoclip della canzone, prodotta da Zef, ha già sorpassato quota 1 milione e 200 mila views su YouTube. Al grande tavolo siedono la showgirl Melissa Satta, la giornalista Giorgia Cardinaletti, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi. Tanto spazio all’umorismo con i comici di Quelli che il Calcio: Ubaldo Pantani si trasforma nell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e in quello della Juventus Massimiliano Allegri, Antonio Ornano risponde alle domande dei no-vax nei panni dell’immunologo Roberto Burioni, Federico Russo dà voce ai commenti di Lele Adani, Brenda Lodigiani è sia un’irresistibile Chiara Ferragni che la ballerina di musical Renella, e infine Toni Bonji torna nelle vesti sia del commentatore poco tecnico Paride Coccio che dello strambo Professor De Riccardis. Mimmo Magistroni va a Granarolo (BO) per ricreare i gol della Serie A insieme ai giovani calciatori del paese e per partecipare a un nuovo congresso del “Movimento Terrapiattista”, mentre Francesco Mandelli racconta la Milano Fashion Week in collegamento dal capoluogo lombardo. Federico Russo siede al Pub di Corso Sempione, base operativa della “Coppa Ignoranza”, accompagnato dall’ex ciclista ormai social influencer Dino Zandegù, il comico Herbert Ballerina, la cholita Giulia Coppini, compagna di Giovanni Simeone, e Totò Schillaci, eroe delle notti magiche di Italia ‘90. Rocco Tanica al Salottino TV commenta il meglio e il peggio del palinsesto televisivo della domenica, Melissa Greta Marchetto dalla postazione web condivide le immagini più spassose della rete, mentre Emanuele Dotto è alla postazione tecnica per riferire le novità dai campi. La colonna sonora della puntata è affidata invece ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”.