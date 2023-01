“Grande Fratello Vip”, Wilma Goich è l’eliminata della puntata

Scintille tra le regine Antonella e Oriana, mentre tra Nikita e Onestini è guerra aperta

In prima serata su Canale 5 ventinovesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip“, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Duro faccia a faccia tra Antonella e Oriana, mentre la mamma di Onestini entra e difenderlo a spada tratta. L’eliminata della serata è Wilma Goich, mentre al televoto finiscono Nikita, Oriana e George.

Nel loft di Cinecittà continua, tra alti e bassi, il flirt tra Oriana e Daniele Dal Moro mentre Antonino Spinalbese si è molto avvicinato a Nicole Murgia: amori nascenti o innocenti simpatie?

Oriana e Antonella due regine per una Casa a confronto

Nella Casa Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi non perdono occasione di stuzzicarsi e rendersi la vita difficile. Le due si ritrovano faccia a faccia per dirsi finalmente tutto in faccia. Antonella la attacca subito, accusandola di buttarsi sui ragazzi fregandosene di tutto il resto e usando le persone per i suoi interessi. Ormai le due non si sopportano più e Oriana, quando c’è la rivale nelle vicinanze, cambia aria. A supporto di Antonella interviene Sonia Bruganelli, che le dà della mitomane e del pagliaccio. Orietta Berti, invece, prende le parti della bionda affermando che sono gli altri a mancarle di rispetto.

La cena di Nikita

LaNikita Pelizon ha organizzato una cena di riappacificazione con Luca Onestini, Attilio Romita e Antonella Fiordelisi. La serata, partita nel migliore dei modi, ha preso presto una brutta piega. L’ex tronista ha infatti ritenuto eccessiva e plateale la situazione e ha poi continuato a litigare anche con Antonino Spinalbese.”Per me Luca non ha contenuti, parla di nulla”, svela l’hair stylist. “Mi spiace che in tanti abbiano pensato male, ma ho organizzato quella cena con le migliori intenzioni”, confessa Nikita.

Nikita e Onestini: cosa è successo?

La mamma di Onestini ne ha per tutti

Per Luca c’è la sua mamma, che lo riempie di complimenti: “Hai un cuore enorme e sai argomentare le critiche, senza bisogno di offendere. Hai una sensibilità unica”. Mamma Carla poi se la prende con Antonino, non accetta infatti che proprio lui lo accusi di trattare male le donne. Poi passa anche alla Pelizon: “Nikita è una stratega, non c’è nulla di vero in lei”. A frenarla ci pensa Sonia Bruganelli: “Come si permette a venire qui a insultare tutti?”.

Wilma Goich eliminata dal Grande Fratello Vip

Wilma Goich è l’eliminata della puntata e deve lasciare la Casa. Per lei il “Grande Fratello Vip” ha organizzato un momento speciale. A lei il reality a donato una nuova vita: “Esco felice, perché ho conosciuto persone straordinarie. Ho ritrovato la gioia di vivere e me stessa. D’ora in poi penserò di più a me”.

Antonino e Nicole, cosa c’è sotto?

Tra Antonino e Nicole c’è un avvicinamento in corso. “Quello che succede qui dentro è tutto una tragedia, per questo ci vado cauto”, spiega Spinalbese. Secondo Antonella, però, dietro il loro flirt c’è la regia di Oriana che vuole un alter-ego maschile come “femme fatale” della Casa.

Oriana e Daniele sulle montagne russe

Tra Oriana e Daniele le cose sono complicate. Il ragazzo ammette di essere attratto dall’influencer, ma ribadisce che non ci potrebbe essere nulla di più con lei. Gli altri inquilini, però, pensano che sia incoerente visto che dopo averne parlato male tutto il giorno poi va a letto con lei. Per adesso, però, entrambi vogliono viversela con leggerezza.

Il dissing Romita-Donnamaria

Il giornalista non apprezza la verve e il protagonismo di Tavassi ed Edoardo. In particolare non ha apprezzato le rime che la coppia gli ha dedicato. Secondo Edoardo Romita ha preso le cose troppo sul serio.”Io ti ho informato su quello che avrei detto, mentre tu mi hai tenuto all’oscuro”, ha replicato il giornalista riferendosi alla sfida rapper.

Edoardo Tavassi e il rapporto con la sorella Guendalina

Tavassi ripercorre il difficile periodo della sua infanzia, quando un giudice gli chiese di scegliere con chi vivere. Lui andò con la mamma, mentre Guendalina andò a vivere con il padre e le cose per loro cambiarono per sempre: “Eravamo in simbiosi, poi da un giorno all’altro mi dissero che la potevo vedere solo il weekend. Avevo l’ansia di separarmi da lei”.

Preferiti e nominati

La Casa ha scelto come immuni Micol, Onestini, Davide, Andrea, Attilio e Daniele. Orietta sceglie Antonino, mentre Sonia vota Antonella. A rischio questa settimana Nikita, Oriana e George.