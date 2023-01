Film stasera in TV da non perdere martedì 24 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 24 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jennifer Garner protagonista di un film d’azione nel quale una donna si fa giustizia da sola dopo lo sterminio della sua famiglia.

Gods of Egypt, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nikolaj Coster-Waldau e Gerard Butler in un film action-fantascientifico ambientato nell’antico Egitto.

Gods of Egypt, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Nikolaj Coster-Waldau e Gerard Butler in un film action-fantascientifico ambientato nell’antico Egitto.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La promessa – Il prezzo del potere, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Isabelle Huppert interpreta una sindaca francese che, prima della fine del suo mandato, vuole riqualificare una banlieue.

Il bambino con il pigiama a righe, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

La commovente storia dell’amicizia tra un bambino ebreo e uno nazista.

Room, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Una Brie Larson da Oscar in questa pellicola tratta da una storia vera. Un maniaco tiene segregati per anni una ragazza e suo figlio.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia corale di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Luisa Ranieri, tra gli altri.

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Il mio amico Nanuk, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un ragazzo fa amicizia con un cucciolo di orso polare e vuole riportarlo alla sua mamma.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Interpreter, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sidney Pollack dirige Nicole Kidman e Sean Penn. Un’interprete ONU scopre un complotto ai danni di un capo di stato africano e finisce nei guai.

Haven – Inseguendo il Paradiso, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Orlando Bloom, Bill Paxton e Zoe Saldana in un thriller. Un affarista in fuga entra nella vita di una giovane coppia.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

Mamma mia!, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried nel musical basato sulle canzoni degli Abba.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Black Out – Vite sospese, ore 21:25 su Rai 1

Alessandro Preziosi in un mistery drama ambientato in un albergo in Trentino.

Boomerissima, ore 21:20 su Rai 2

Alessia Marcuzzi alla conduzione di un programma che mette a confronto boomer e millenials.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Storia di una ladra di libri, ore 21:20 su Canale 5

Geoffrey Rush ed Emily Blunt in un film emozionante ambientato negli anni del Nazismo.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Sei regali per Natale, ore 21:30 su TV8

A un imprenditore viene recapitato un misterioso regalo. Convinto sia arrivato dalla sua anima gemella, inizia una ricerca.

Parker, ore 21:25 su Nove

Jason Statham e Jennifer Lopez in un film di azione. Un professionista del crimine lavora a una vendetta fino a quando non incontra una donna.