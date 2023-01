Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La suocera chiarisce tutto

In uno scatto social di Luna Marì si intravede il conduttore in casa della showgirl

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno sussultare i fan: sono in crisi? Basta un tam-tam social partito da un discutibile indizio per far scatenare la curiosità dei follower.

Da qualche tempo non appaiono sui reciproci profili e, in coppia, stanno alla larga dai paparazzi. Ma ci pensa Veronica Cozzani, mamma della showgirl a chiarire tutto. La donna fotografa la piccola Luna Marì nell’appartamento milanese mentre gioca e sullo sfondo si intravede il conduttore.

Stefano è a casa

Se Belen Rodriguez e Stefano De Martino vadano d’amore e d’accordo o siano in crisi, non si può saperlo con certezza. Ma sicuramente il conduttore televisivo frequenta l’appartamento milanese della showgirl condividendo con lei momenti di ordinaria quotidianità. A dimostrarlo è la suocera Veronica Cozzani che, innamorata dei suoi nipoti Luna Marì e Santiago, li filma e li fotografa spesso e pubblica le immagini sul suo profilo. E proprio in uno di questi scatti in cui si vede la secondogenita della Rodriguez in primo piano si scorge sullo sfondo Stefano intento a guardare il cellulare, seduto a tavola. Il conduttore appare chiaramente in relax nell’abitazione di Belen e nulla lascia pensare a malumori, anzi! Le indiscrezioni su una presunta crisi tra i due sono nate nei giorni scorsi dopo che lui è apparso in tv durante un’ospitata serale e lei non ha pubblicato Storie a proposito. Di solito, infatti, in occasione degli impegni professionali di De Martino sul piccolo schermo, Belen posta scorci della tv o commenti rivolti al marito. Forse, questo silenzio social è dovuto semplicemente al fatto che quella sera la Rodriguez aveva altro da fare che non postare!

Belen e Stefano sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno abituato i fan a scambi d’amore sui reciproci profili Instagram e a paparazzate intime. Da Natale soprattutto, quando anche il conduttore, più restio a lasciarsi andare alle foto e alle dichiarazioni social, ha pubblicato una dolce immagine della moglie sulla scogliera napoletana, dove la famiglia ha trascorso le feste. E così ora è bastato un mancato post di Belen su Stefano in tv per scatenare le malelingue.

Hanno imparato la lezione

Che Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno proprio sul serio ormai appare chiaro. Il loro ennesimo ritorno di fiamma è cosa consolidata perché la coppia ha fatto tesoro di quel che ha attraversato nel passato: dopo le nozze del 2013 e due separazioni, ora è consapevole dell’amore. “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere” aveva raccontato Belen.

La frecciatina di Veronica

Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, è sempre presente nella vita delle figlie, come tutto il clan Rodriguez. Lo racconta Ignazio Moser, che tra qualche mese sposerà Cecilia Rodriguez. Parlando a proposito della futura suocera ha detto: “Ho anche una cosa particolare da raccontarvi sulla mamma di Cecilia. Sì, è una cosa simpatica che mi ha detto più volte e che sembra un avvertimento. Mi ha guardato e mi ha detto: tutti i ragazzi che hanno mollato le mie bambine poi se ne sono pentiti e infatti in qualche modo sono sempre tornati. Quindi spero che non ti passi mai per la testa di farlo”. Il riferimento era a Stefano De Martino? A buon intenditore poche parole…