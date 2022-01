Lutto nella moda, morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler

Celebre per i suoi abiti futuristici e pieni di spigoli: ha vestito star del calibro di Lady Gaga, Beyonce e Madonna

Famoso per i suoi corsetti super sexy indossati da star del calibri di Madonna e Sharon Stone e Lady Gaga lo stilista francese Thierry Mugler è morto a 73 anni. L’annuncio arriva attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. “Possa la sua anima riposare in pace”, il testo di un post tutto listato a nero senza immagine.



Mugler, che ha lanciato il suo marchio nel 1973, è diventato famoso per il suo stile caratterizzato da spalle larghe e una vita sottile. L’uso di un tessuto futuristico simile alla plastica nei suoi abiti scolpiti è diventato un suo marchio di fabbrica. Ha definito l’haute couture per diversi decenni, vestendo star del calibro di Diana Ross e Beyonce in occasione di gala, sui red carpet e sulle passerelle di tutto il mondo. I suoi modelli non temevano di essere stravaganti, a volte somigliavano ad abiti robotici con forme coniche sporgenti. Mugler aveva anche una famosa linea di profumi, che ha avviato negli anni ’90.



Oltre ai vestiti, Mugler è stato anche un regista e un fotografo, ed è stato un ballerino, acrobata e un accanito bodybuilder, sottolineando che ha sempre voluto esplorare il corpo umano come arte. “Mi sono sempre sentito un regista e i vestiti che ho fatto erano una direzione del quotidiano”, ha detto Mugler a Interview Magazine. Al momento non sono ancora stati resi noti dettagli suo funerale dello stilista.