Kim Kardashian gioca a fare Catwoman e Kanye West risponde da Parigi

L’imprenditrice si trasforma in una dark Lady, ma l’ex marito si fa notare alla Fashion Week

Kim Kardashian e Kanye West hanno definitivamente voltato pagina, lei con il comico Pete Davidson e lui con l’attrice Julia Fox, ma ad accomunarli (a parte i figli) c’è anche il guardaroba. L’imprenditrice da Los Angeles ha infatti sfoggiato un look fetish, a metà strada tra Catwoman e Matrix, mentre dalla Fashion Week di Parigi l’ex marito e la nuova fiamma hanno risposto con un outfit in pelle altrettanto aggressivo…

Kanye West e Julia Fox sono una delle coppie più paparazzate di questo inizio 2022. Ormai vivono il loro amore alla luce del giorno, apparendo sempre complici e coordinatissimi. Per le strade della Fashion Week di Parigi si sono infatti mostrati mano nella mano, lei avvolta in un lungo impermeabile di pelle nera e lui in tenuta da biker; mentre sui red carpet delle sfilate sono riapparsi di nuovo matchy matchy ma questa volta in total denim. Insomma per loro ogni occasione è buona per farsi notare es entrare in competizione con il clan Kardashian…