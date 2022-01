Kendall Jenner e il metodo Wim Hof (terapia del freddo)

Wim Hof e la terapia del freddo

Freddo non ti temo. Le foto della modella Kendall Jenner in bikini e doposci di pelo Miu Miu in mezzo alla neve di Aspen stanno facendo il giro del web. Si tratta di uno shooting, di una foto-Instagram oppure del metodo di Wim Hof, conosciuto anche come “l’uomo del ghiaccio” e che ha fatto del freddo la sua terapia di benessere? Dalla didascalia della foto sembra che questo metodo non le sia nuovo.

Il metodo Wim Holf per diventare più forti e felici

Secondo Wim Holf, i nostri stili di vita ci hanno disconnesso dal nostro ambiente originario. E a causa di questa disconnessione, i nostri secolari meccanismi di sopravvivenza non si attivano più, in quanto abbiamo perso il contatto con il nostro potere interiore. Dopo decenni di auto-esplorazione e studi, Wim ha sviluppato un metodo per stimolare questi processi fisiologici profondi.

Il primo pilastro del Metodo Wim Hof ​​è la respirazione. Respiriamo sempre, ma per lo più non siamo consapevoli del suo enorme potenziale. I livelli elevati di ossigeno contengono un tesoro di benefici e la sua tecnica apporta più energia, livelli di stress ridotti e una risposta immunitaria aumentata.

Il freddo è il secondo pilastro. Una corretta esposizione al freddo mette in moto tutta una serie di benefici per la salute, tra cui la crescita della massa magra e la conseguente perdita di grasso, una ridotta infiammazione che facilita un sistema immunitario rafforzato, livelli ormonali equilibrati, una migliore qualità del sonno e la produzione di endorfine, le sostanze chimiche del cervello che elevano naturalmente l’umore.



Il terzo pilastro del Metodo Wim Hof ​​è alla base degli altri due: sia l’esposizione al freddo che la respirazione consapevole richiedono pazienza e dedizione per essere completamente padroneggiate. Per riuscirci servono concentrazione e determinazione.



Secondo gli studi, l’esposizione al freddo accelera il metabolismo (ecco spiegato perché è l’arma di benessere di Kendall Jenner ma non solo). Un altro vantaggio dell’esposizione del corpo al freddo è che riduce l’infiammazione, il gonfiore e il dolore muscolare. Infatti, molti atleti utilizzano bagni di ghiaccio per accelerare il recupero dopo l’esercizio fisico. Inoltre, la terapia del freddo è anche legata a una migliore qualità del sonno, a una maggiore concentrazione e persino a una migliore risposta immunitaria. Nel metodo Wim Hof tutto questo viene applicato sotto forma di docce fredde e bagni di ghiaccio.



Nel tempo, Wim Hof ​​è diventato capace di cose pazzesche, come stare in un contenitore pieno di cubetti di ghiaccio per più di 122 minuti e correre una mezza maratona sulla neve a piedi nudi. È tutta questione di avere il pieno controllo del proprio corpo.Ovviamente le improvvisazioni sono caldamente sconsigliate.