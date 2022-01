Festival di Sanremo, tutto quello che c’è da sapere sulla 72esima edizione

Appuntamento sul palco del Teatro Ariston da martedì 1° a sabato 5 febbraio, Amadeus sarà affiancato dalle co-conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, tra gli ospiti Laura Pausini, Mäneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini

Tutto pronto per l’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus tornerà sul palco del Teatro Ariston al timone della kermesse musicale che lo scorso anno ha visto il trionfo dei Måneskin con il travolgente brano Zitti e buoni.

FESTIVAL DI SANREMO, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Spettacolo, divertimento, ospiti e ovviamente tanta musica. La città di Sanremo ospiterà la nuova edizione del Festival, l’appuntamento annuale che ogni anno tiene incollati milioni di italiani davanti allo schermo. Dalle date della messa in onda ai cantanti in gara passando per il regolamento e le co-conduttrici, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla settantaduesima edizione.



FESTIVAL DI SANREMO, QUANDO VA IN ONDA



Cinque giorni all’insegna della musica. L’avvio del Festival di Sanremo avverrà martedì 1° febbraio quando si alzerà il sipario sul palco del Teatro Ariston per tenere compagnia al pubblico sino alla finale in programma sabato 5 febbraio.



FESTIVAL DI SANREMO, CHI È IL CONDUTTORE



Per il terzo anno consecutivo Amadeus, classe 1962, tornerà alla guida della kermesse musicale ricoprendo anche il ruolo di direttore artistico.



FESTIVAL DI SANREMO, CHI SONO LE CO-CONDUTTRICI



Nel corso dei cinque appuntamenti il padrone di casa sarà affiancato da altrettante co-conduttrici, una per ogni serata. Martedì 1° febbraio sarà la volta di Ornella Muti, alla quale seguirà Lorena Cesarini il giorno successivo e Drusilla Foer giovedì 3 febbraio. Venerdì 4 febbraio vedremo Maria Chiara Giannetta, mentre la serata conclusiva del Festival potrà contare sulla presenza di Sabrina Ferilli, conduttrice della kermesse nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza .



FESTIVAL DI SANREMO, CHI SONO I CANTANTI IN GARA



Venticinque artisti si daranno battaglia per la conquista del gradino più alto del podio, tra loro anche i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Ecco la lista completa di tutti i cantanti in gara con i loro rispettivi brani:

Achille Lauro – Domenica

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Rkomi – Insuperabile

Fabrizio Moro – Sei tu

Irama – Ovunque sarai

Mahmood & Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Emma – Ogni volta è così

Aka7even – Perfetta così

Dargen D’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Noemi – Ti amo non lo so dire

Highsnob e HU – Abbi cura di te

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Ana Mena – Duecentomila ore

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Testa e croce

FESTIVAL DI SANREMO, CHI SONO GLI OSPITI



In attesa della partenza del Festival di Sanremo, Amadeus ha già rivelato i nomi dei primi ospiti che saliranno sul palco de Teatro Ariston:

Mäneskin , previsti nel corso della prima serata in programma martedì 1° febbraio

, previsti nel corso della prima serata in programma martedì 1° febbraio Checco Zalone , al suo debutto sul palco del Teatro Ariston

, al suo debutto sul palco del Teatro Ariston Laura Pausini , superospite della seconda serata

, superospite della seconda serata Cesare Cremonini, per la prima volta sul palco per festeggiare vent’anni di musica



FESTIVAL DI SANREMO, IL PROGRAMMA E REGOLAMENTO

Sanremo: tornano eventi,da red carpet a ‘Glass studio’ Radio Rai

Grande attenzione anche al regolamento della kermesse musicale, pubblicato in versione integrale sul sito ufficiale del Festival di Sanremo.

I venticinque artisti, suddivisi in due gruppi, presenteranno i loro brani nel corso delle prime due serate. Giovedì 3 febbraio i cantanti torneranno sul palco del Teatro Ariston per proporre nuovamente le canzoni, mentre la serata del venerdì sarà ad appannaggio delle cover.

Sabato 5 febbraio i cantanti si esibiranno nuovamente con i loro brani per poi arrivare alla terna finale e alla successiva proclamazione della canzone vincitrice.

Questo il regolamento presente sul sito ufficiale del Festival di Sanremo: “Venticinque artisti in gara, venticinque canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato con tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, oltre alla conferma del Televoto. Sono alcune delle novità contenute nel Regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston 22 artisti da lui scelti e i 3 che saranno vincitori di Sanremo Giovani 2021. Per tutti e 25 – da martedì 1 febbraio in diretta su Rai1, RaiPlay e Radio2 – sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore”.



Il testo poi riporta: “Torna, inoltre, la serata speciale delle Cover di venerdì 4 febbraio, durante la quale gli artisti eseguiranno – da soli o con un ospite concordato con Rai e con la Direzione Artistica – un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni 60’, 70’, 80’ 90′.

Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei rappresentanti dei media accreditati si divida in tre componenti di voto autonome:

una giuria della carta stampata e delle tv

una delle radio

una del web”.

Il regolamento continua: “Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voterà come unica componente. Nel corso delle serate voterà anche il pubblico tramite Televoto e una Giuria “Demoscopica 1000”, composta da 1000 componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata. Lo svolgimento delle serate prevede che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio vengano eseguite 12/13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 12/13 Artisti che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 1/3; giuria del web 1/3; giuria delle radio 1/3. Dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle 12/13 canzoni/Artisti eseguite in ciascuna delle due serate. Nella terza serata i 25 artisti proporranno le 25 canzoni in gara che saranno votate sia dal pubblico attraverso il Televoto, sia dalla Giuria “Demoscopica 1000”. Entrambe le componenti di voto avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. La media tra le percentuali di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara. Nella serata delle “Cover” di venerdì 4 febbraio ognuno dei 25 Artisti in gara, proporrà – da solo o con un ospite – una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli anni 60’, 70’, 80’, 90′ che sarà votata da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la “Demoscopica 1000”. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara”.



FESTIVAL DI SANREMO, LE COVER DEL VENERDÌ SERA

Sanremo 2022, le nostre pagelle dopo i preascolti delle canzoni

Venerdì 4 febbraio si terrà la serata delle cover in cui gli artisti in gara proporranno una loro versione di brani scelti dal repertorio degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

Questa la lista delle canzoni proposte:

Le Vibrazioni – Live And Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

Elisa – What a feeling (Irene Cara da Flashdance)

Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rosa Chemical

Noemi – (You make me feel like) A Natural woman (Aretha Franklin)

Ana Mena – Medley con Rocco Hunt

Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Gianni Morandi- Medley con Mousse T

Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

Emma – …Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

Mahmood & Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

Matteo Romano – Your song (Elton John) con Malika Ayane

Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

AKA 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

La Rappresentate di Lista – Be my baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr. Rain

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

FESTIVAL DI SANREMO, LA FOTO DELLA SCENOGRAFIA



Infine, il profilo Instagram del Festival di Sanremo ha pubblicato anche un’anteprima della scenografia del palco Teatro Ariston.