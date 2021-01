Michelle Pfeiffer e Viola Davis nella serie «The First Lady»

Si arricchisce il cast di The First Lady, serie antologica che andrà in onda su Showtime: sarà Michelle Pfeiffer ad interpretare Betty Ford, moglie del trentottesimo presidente degli Stati Uniti Gerald Ford e first lady dal 1974 al 1977 ricordata per il suo impegno nel sociale e contro le dipendenze. La serie, scritta da Aaron Cooley e diretta da Susanne Bier (regista di The Undoing), vede come produttrice esecutiva Viola Davis, attrice premio Oscar nel 2017 per il film Barriere di Denzel Washington, che sarà Michelle Obama.

Michelle per la prima volta in tv

È la prima volta che la consorte di Barack Obama, quarantaquattresimo presidente USA, viene rappresentata sul piccolo schermo: al cinema nel 2016 le aveva prestato il volto Tika Sumpter nella pellicola Ti amo presidente di Richard Tanne. The First Lady, composta da episodi della durata di un’ora, sarà un ritratto della leadership americana attraverso gli occhi delle prime donne, nel cuore dell’East Wing della Casa Bianca, tra vita personale e politica. Nella prima stagione comparirà anche Eleanor Roosevelt, ma ancora non è stato reso noto il nome dell’attrice che vestirà i suoi panni.

Arianna Ascione, Corriere.it