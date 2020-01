TIMMUSIC, i Modà diventano direttori artistici per una settimana

Su TIMMUSIC arrivano oggi i Modà come direttori artistici per una settimana, proponendo una programmazione speciale che ripercorre i diversi generi musicali che li hanno maggiormente influenzati.

La programmazione di TIMMUSIC da oggi fino al 30 gennaio sarà curata dalla band dei Modà che nelle scelte proposte in home page e in quelle raccolte in speciali playlist, passerà dal Pop italiano, Indie Pop, Rock, Dance fino alla musica Pop internazionale.

Dopo il grande successo del nuovo album uscito ad ottobre “Testa o croce” la celebre band italiana è tornata sui palchi dei palasport a dicembre, dopo due anni di pausa, con un’anteprima tour che ha registrato il tutto esaurito e riprenderà a marzo con tante date in tutta Italia, terminando il 2 maggio con l’imperdibile concerto all’Arena di Verona.

I Modà, inoltre, con un’intervista esclusiva disponibile nei prossimi giorni sia su TIMMUSIC che su TIMVISION racconteranno il loro nuovo album, un disco che conferma la loro rinascita artistica, arrivando a distanza di 4 anni dal precedente lavoro in studio.

Della loro esperienza come “Editor For a Week” per TIMMUSIC I Modà dicono “Quello che ci ha colpito di più è il grande lavoro che c’è dietro la redazione di TIMMUSIC , abbiamo scelto brani che raccontano la nostra storia e i nostri gusti musicali.”

Il format “Editor For a Week” è disponibile anche su TIMVISION : le telecamere racconteranno cosa accade durante una riunione di redazione con dei Direttori Artistici d’eccezione.