Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli. Ma non lo sa

Licia Nunez ancora non lo sa, ma la sua fidanzata Barbara Eboli l’ha lasciata. Lo ha fatto pubblicamente su Instagram, con un post che non lascia spazio a dubbi. Toccherà ora ad Alfonso Signorini comunicarle l’infausta notizia, probabilmente nella diretta di questa sera, 24 gennaio.

L’attrice pugliese, attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo al suo passato con l’attivista Lgbt, Imma Battaglia, sua compagna per 7 anni e oggi moglie di Eva Grimaldi. Un passato non del tutto archiviato, stando ai suoi racconti. “Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate – ha rivelato la Nunez nella Casa – La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro. Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa”.

Parole che evidentemente non possono aver lasciata indifferente Barbara Eboli, ormai già da due anni al suo fianco. “Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti… – ha esordito la fidanzata di Licia Nunez su Instagram – Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto”.

Il riferimento sembra proprio alle confessioni fatte dall’attrice nella casa, ma poi la Eboli parla di un gesto in particolare: “Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro – ha aggiunto – Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”. Riuscirà Alfonso Signorini a ricucire lo strappo tra le due?

