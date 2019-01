Simona Ventura e Giovanni Terzi, la costruzione di un amore

La conduttrice e il giornalista rendono la loro relazione ufficiale con una foto condivisa via social. Si frequenterebbero da circa un mese, e lui ha già conosciuto l’ex marito Stefano Bettarini

Simona Ventura, 53 anni, volta pagina. Da circa un mese frequenta Giovanni Terzi, suo coetaneo, professione giornalista. Un amore, a detta di lei, sbocciato all’improvviso, e che non ha niente a che fare con la fine della lunga relazione con Gerò Carraro(celebrata con tanto di video di addio, in stile «consapevole disaccoppiamento») E Terzi, anche lui padre di tre figli, come la conduttrice (Giacomo e Niccolò, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini, e Caterina, adottata ormai diversi anni fa), rende l’amore ufficiale con la prima foto condivisa via social. Le loro mani che si intrecciano, e una didascalia più esplicita: «Più profondo è l’amore e più grande è il mistero», si legge. E non passa inosservato l’hashtag che cita Fossati e una relazione, come la loro, ancora in divenire (#lacostruzionediunamore). «Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente», ha raccontato lei, pronta a tornare in Rai alla guida di The Voice, in una recente intervista, lasciando intendere che anche l’ex avrebbe già una nuova compagna, e non da un solo mese. Tutto procede bene, invece, con l’ex calciatore che è stato suo marito fino al 2004. Negli anni i due hanno attraversato tanti alti e bassi (uno su tutti, la terribile «lista dei tradimenti» sciorinata da lui durante la prima edizione del Grande Fratello Vip), fino all’equilibrio di oggi per il bene di Giacomo e Niccolò. Le ultime vacanze di Capodanno, infatti, Simona le ha trascorse in Egitto con i figli, l’ex Bettarini, e la nuova compagna di lui, Nicoletta Larini, che abbiamo conosciuto durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip.E adesso la famiglia allargata è presente anche sul profilo Instagram di Terzi, segno che le presentazioni sono già state fatte. «Squadra che vince non si tocca», scrive il giornalista, ad accompagnare un altro scatto di mani che si intrecciano. In attesa delle prossime vacanze.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair