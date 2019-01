Nasce alla Holden la prima Università della Scrittura in Europa

Alla presentazione scritte di protesta degli ambulanti del «Barattolo»

Nasce l’Università della Scrittura: si chiama Academy, ed è «made in Holden». È la prima in Europa. L’ha pensata e voluta lo scrittore Alessandro Baricco. Dura tre anni, costa 30 mila euro in tutto (ma ci sono le borse di studio e i prestiti d’onore) e sono ammessi solo 100 studenti dai 18 ai 30 anni: «Per la prima volta quindi ci saranno voti ed esami e il titolo di studio sarà equipollente a una laurea triennale in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo, il Dams». Sette le discipline da approfondire: Armonia, Design della mente, Figure, Instabilità, Intensità, Linguaggi, Sequenze. Ma si studierà anche greco antico, musica, programmazione informatica e l’inglese di Shakespeare. «La sfida che ci aspetta, nei prossimi anni, è colmare il ritardo che l’umanesimo ha accumulato rispetto al presente – dice Baricco – e Academy è il cuore di questa sfida». La selezione per essere ammessi comincia a marzo e andrà avanti fino al 30 settembre, con dieci giornate di test. Prima della presentazione, questa mattina davanti alla sede della Holden in piazza Borgo Dora c’è stata la protesta degli ambulanti del «Barattolo», il mercatino del libero scambio, contro la decisione di trasferirlo da San Pietro in Vincoli in via Carcano: con lo spry bianco è stato scritto «Suk unito contro Appendino». Sul selciato all’ingresso della scuola, invece: «Chiara, Chiampa, Baricco alleati contro i poveri».

Miriam Massone, La Stampa