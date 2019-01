Kate Winslet: sarà presto una detective in una nuova serie tv

Nuovo ingaggio per Kate Winslet, l’attrice sarà una detective in una nuova serie tv

Il fascino del piccolo schermo colpisce ancora. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dai giornali americani, Kate Winslet molto presto tornerà a recitare in tv.L’attrice premio Oscar per The Reader e indimenticata per il ruolo che ha ricoperto in Titanic, sarà una delle protagoniste di “Mare of Easttown”, serie tv in fase di sviluppo sulla HBO, lo stesso canale che trasmette il Trono di Spade. Per la Winslet è un ritorno alle origini dato che sempre per la HBO, qualche anno fa, è stata la protagonista di Mildred Pierce, miniserie tv che le ha consentito di vincere un Emmy come Migliore attrice. Nel nuovo progetto invece, sarà una detective di una piccola cittadina della Pennsyllvania. La donna dovrà indagare su un omicidio molto complesso mentre cerca di mettere in ordine i cocci della sua vita. Descritto come un thriller dalle forti sfumature drammatiche, la serie è scritta dallo sceneggiatore di American Woman. Sarà una serie limitata perché, secondo le ultime notizie, se il progetto avrà successo, c’è l’intenzione di replicare il format di anno in anno con un caso e una storia diversa. Per ora non c’è una data di trasmissione, la serie con Kate Winslet è ancora in fase di realizzazione.

Carlo Lanna, ilgiornale.it