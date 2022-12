Grease: Rise of the Pink Ladies, la prima foto ufficiale della serie tv

Operazione nostalgia con la nuova produzione prequel del film cult con John Travolta e Olivia Newton-John

Se c’è un film che è riuscito a consolidarsi nelle preferenze e nei gusti di tutti, questo è Grease. La pellicola, che ha abbondantemente superato i quarant’anni di vita, è un evergreen, amato e apprezzato anche dalle nuove generazioni. Proprio perché il film originale è una pietra miliare del cinema mondiale, si hanno grandissime aspettative per la serie tv che vedrà la luce a breve e che non è un remake del film del 1978 ma si tratta più che altro di un prequel che si concentra principalmente sulle vicissitudini delle Pink Ladies. Il film originale ha segnato un’epoca, gli anni Ottanta, diventando un cult anche per le generazioni successive. Non ci si aspetta un successo così travolgente dalla nuova produzione ma sicuramente l’attenzione è molto alta, anche alla luce della prima foto che è stata pubblicata.

IL PREQUEL DELLA SERIE UFFICIALE

L’ambientazione di Grease: Rise of the Pink Ladies è la stessa della pellicola originale, i corridoi del liceo Rydell High. La storia è stata ambientata nel 1954, idealmente prima che si sviluppassero le vicissitudini del film cult. A volere fortemente il film è stata Paramount, che ha affidato l’incarico ad Annabel Oakes, che ha ricercato le atmosfere e i dettagli che hanno contribuito a rendere Grease il manifesto di un’intera generazione. Certamente è un progetto ambizioso, del quale la stessa Oakes non era inizialmente convinta: “Ho pensato: ‘Nessuno ha bisogno di un nuovo Grease’. Ma poi ci ho pensato per un secondo e ho pensato ‘Che domande irrisolte abbiamo dopo Grease?’. Perché tutto si è concluso davvero bene con Danny e Sandy. Ma ‘E cosa è accaduto con le Pink Ladies? Quelle gang al femminile erano reali?’. Ho iniziato a cercare su Google e ho scoperto che c’erano delle vere Pink Ladies nel liceo del creatore originale di Grease, Jim Jacobs”.

CHI SONO LE PROTAGONISTE DI GREASE: RISE OF THE PINK LADIES

Il “capo” delle nuove Pink Ladies, Jane, ha il volto di Marisa Davila. Dalle prime informazioni che giungono dalla produzione, pare che sia una ragazza con tendenze nerd, con una personalità spigolosa non semplice da capire, anche se approfondendone la conoscenza emergono tratti dolci e appassionati del suo carattere. Da quanto emerge dalle prime indiscrezioni, nella serie tv verranno affrontate tematiche universali che spaziano dall’elemento sociale a quello culturale, sottolineando la propensione dei giovani a essere da sempre in prima linea su tematiche delicate, ieri e oggi.