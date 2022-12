Dove è stato girato Filumena Marturano: i luoghi del film con Massimiliano Gallo

Esploriamo le location delle riprese del film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo

La storia di Filumena Marturano è tornata in tv con un nuovo adattamento per la regia di Francesco Amato. Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera sono i protagonisti don Domenico Soriano e Filumena Marturano nel film tratto dal celebre testo teatrale di Eduardo De Filippo che ha stregato pubblico e critica fin dal 1946. Napoli fa da sfondo alla storia e la produzione ha girato gran parte del film proprio nei vari luoghi del centro storico per un senso di autenticità.

LA CASA DI FILUMENA MARTURANO

In questo nuovo adattamento la casa della protagonista Filumena Marturano è a Piazza del Gesù, a Napoli, che prende il nome dalla Chiesa ed è la stessa piazza che Sophia Loren attraversa correndo inseguita dalla sarta nel film Matrimonio all’Italiana con Marcello Mastroianni. Lungo il Decumano inferiore, Piazza del Gesù è stata allestita per l’occasione con la scenografia realizzata da Luigi Bisceglie che ha previsto mobili in legno, lampadari di cristallo e soffitti altissimi per far sì che gli interni rispecchiassero la tradizione dei palazzi storici di Napoli negli anni 50.

VICO SAN LIBORIO

Filumena Marturano è realmente esistita e nella realtà viveva tra piazzetta Montesanto e via Toledo, precisamente in Vico San Liborio dove ancora oggi è possibile vedere un murale che ritrae Sophia Loren che la interpreta nel film di Vittorio De Sica. “Qui nacque e visse Filumena Marturano, resa celebre in tutto il mondo da Eduardo De Filippo” si legge sul murale, insieme ad alcune battute del personaggio del film: “Sai quanno se chiagne? Quanno se cunosce ‘o bbene e nun se po’ avé! Ma Filumena Marturano bene nun ne cunosce e quanno se cunosce sulo ‘o mmale nun se chiagne”.

LA CHIESA DEL MATRIMONIO

Filumena Marturano e Domenico Soriano si sposano nella Chiesa dei Santi Severino e Sossio che si trova in via Bartolomeo Capasso, presso il Decumano inferiore. Nel film di De Sica questa scena finale si svolgeva nella vecchia chiesa del vicolo in via Santa Maria della Neve presso la Riviera di Chiaia. Francesco Amato ha seminato qua e là nel suo film diversi omaggi a Matrimonio all’Italiana di De Sica che gli spettatori più attenti potranno notare senza particolare difficoltà.

LA TRAMA DI FILUMENA MARTURANO

Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta che convive con un ricco pasticciere da diverso tempo. Lei pensa alla casa, mentre l’uomo si gode la vita rifiutando l’idea di invecchiare e assumersi le sue responsabilità. Per farsi sposare Filumena finge di essere gravemente malata, ma quando l’uomo scopre l’inganno poco dopo il matrimonio, chiede l’annullamento. Così la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli è suo, facendo vacillare la realtà dell’uomo che vuole scoprire la verità, anche se Filumena non gli rende la vita facile.