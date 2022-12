Alessandro Borghi diventerà papà: la fidanzata Irene Forti è incinta

L’attore e la modella romana hanno sfilato sul red carpet della première del film Le otto montagne, un’occasione questa per “annunciare” l’imminente arrivo del primo figlio

Alessandro Borghi diventerà presto papà del suo primo figlio. L’attore e la compagna Irene Forti, infatti, sono in dolce attesa, come “annunciato” alla première del film Le otto montagne.

ALESSANDRO BORGHI E IRENE FORTI PRESTO GENITORI

Un annuncio che non è arrivato tramite dichiarazioni, ma semplicemente sfilando sul red carpet della première dell’ultimo film di Borghi, Le otto montagne. Irene Forti ha accompagnato il compagno all’evento, sfoggiando un abito nero aderente con profondi cut-out che ha messo facilmente in risalto il pancione. La coppia non ha voluto rivelare nient’altro della gravidanza, che si suppone sia in fase avanzata. Impossibile quindi sapere se Borghi diventerà papà di un maschio o di una femmina, né tantomeno quale sarà il nome del nascituro. L’attore e la modella, legati dal 2019, sono estremamente riservati. La modella romana, manager nel settore delle risorse umane, è apparsa per la prima volta in pubblico con il compagno nel 2021 alla Mostra del Cinema di Venezia. “È la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana – rivelò l’attore in una rara occasione di confidenze personali – Cosa che mi faceva sentire un ignorante. Gli uomini da soli hanno poche chance per essere interessanti, devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro. Io ora ce l’ho”.

ALESSANDRO BORGHI, LE SUE PAROLE SU IRENE

Alessandro Borghi parlò della sua relazione in un’intervista al Corriere della Sera. Una rara occasione per raccontarsi non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello privato. L’attore raccontò, tra le altre cose, di avere la sindrome di Tourette. “Sente che ogni tanto ho un respiro strano? Sono spasmi. È una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita”. Sul set, però, gli spasmi passano. “Mi sono dato una spiegazione ‘poetica’: il mio lavoro è mettermi nei panni di un altro; l’altro la Tourette non ce l’ha e quindi, in quel momento, neanch’io”. A proposito della compagna, invece, dichiarò nell’intervista di esserne profondamente innamorato. “Nella mia testa, ho un pensiero di famiglia come se già esistesse. Il desiderio credo sia legato al tipo di amore che provo” disse, manifestando quindi la sua volontà di allargare la famiglia, nonostante i tanti e comprensibili dubbi. “Io, a volte, ho dubbi perché non mi piace quello che vedo fuori: non capisco se l’atto di egoismo sia non mettere al mondo qualcuno secondo un tuo giudizio o mettercelo conoscendo il brutto là fuori. Poi, quando ne parliamo insieme, lei mi riporta sul pianeta Terra. Mi dice: ti fai troppe domande. Ha ragione”.