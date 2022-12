Alberto di Monaco: “Orgoglioso di mia moglie Charlene”

Il principe si confessa in una intervista al magazine “People”

Alberto di Monaco allontana tutti i gossip sulla presunta crisi con la moglie Charlene e in una intervista al magazine “People” si apre per la prima volta sul loro rapporto.

Il principe confessa la sua gratitudine: “Sono davvero orgoglioso di mia moglie. E’ stata attiva in molti eventi diversi. Charlene è più coinvolta nella vita pubblica e fa cose di cui è appassionata”.

Alberto di Monaco ha parlato dei regali di Natale per i figli, che saranno dei giocattoli e di quello per la moglie: “Non l’ho ancora preso, ma sarà qualcosa di utile, qualcosa che voleva”. La famiglia passerà il Natale a “Monaco, e poi ci prenderemo una settimana di ferie per una vacanza, passeremo il Capodanno in un posto diverso… Mi dispiace di non potere dire di più, vi farò un resoconto a gennaio”.

Una famiglia che sembra finalmente felice e che si lascia alle spalle i gossip che volevano la coppia sull’orlo del divorzio avanzando addirittura un accordo miliardario per la presenza di Charlene vicino al principe. Alberto e la moglie sono apparsi insieme nei giorni scorsi all’annuale cerimonia dell’Albero di Natale durante la quale i due figli, i principini Jacques e Gabriella, hanno distribuito doni ai bambini del Principato.

Non solo. Mentre l’anno scorso la “cartolina” di auguri di Natale della famiglia principesca era un disegno che li ritraeva insieme sotto l’albero, quest’anno hanno posato in carne ed ossa, più felici che mai. Un segnale che la principessa finalmente sta meglio. In una recente intervista a “Nice-Matin”, infatti, Alberto ha parlato dello stato di salute della moglie: “A volte è ancora stanca. Ha ancora bisogno di tempo per recuperare appieno le sue energie e assumere ulteriori impegni. Però ce la farà, ne sono certo”.

Dal canto suo Charlene – che ha dovuto fare i conti con una lunga malattia, per 10 mesi l’anno scorso è rimasta bloccata in Sudafrica (dove era andata per partecipare a un progetto benefico) a causa di un’infezione che le ha impedito di viaggiare e per la quale ha dovuto subire tre interventi alla testa – due settimane fa ha rassicurato tutti: “Mi sento molto meglio oggi rispetto agli ultimi anni. Sento meno dolore e molta più energia, la mia famiglia è la mia roccia”.