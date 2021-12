Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno (e festeggia in equilibrio sul sup)

In pieno inverno Pier Silvio Berlusconi si rilassa così: navigando sul Sup in una delle cornici che più ama al mondo: il litorale ligure. Nella settimana del Santo Natale, Pier Silvio è stato, infatti, visto remare per un’ora e mezza dalla sua casa di Paraggi fino alla baia di San Fruttuoso e ritorno.Unico contatto con la vita pubblica, il passaggio al molo della sua amata Portofino, dove ha salutato qualche residente, sindaco compreso, pur non scendendo dalla tavola.



Con il fisico colpito, gli occhiali con la montatura blu e un sigaro toscano sospeso in bocca, l’amministratore delegato di Mediaset, da sempre cultore dell’attività sportiva, ha dimostrato come, anche sotto le feste, sia importante tenersi in esercizio attraverso una piccola escursione sicura in grado di rimetterlo in uno stato di serenità dopo gli stress lavorativi degli ultimi mesi.



Navigare in Sup tutto l’anno, più che un’attività fisica, per Berlusconi Jr – diventato, nel frattempo, nonno a 52 anni della piccola Olivia, figlia della sua primogenita Lucrezia Vittoria – sembra, infatti, un esercizio spirituale, un momento di solitudine assoluta a contatto con la natura per ricaricarsi e lasciare alle spalle le inevitabili tensioni che accompagnano la vita dei leader di grandi aziende come Mediaset. Il Natale sarà in famiglia, accanto alla compagna Silvia Toffanin e al piccolo Lorenzo Mattia, e chissà che anche in quei giorni non scappi un altro giro sul Sup.



VanityFair.it