“L’amore non va in vacanza” 24 dicembre su Retequattro

Venerdì 24 dicembre in prima serata su Retequattro va in onda la commedia romantica “L’amore non va in vacanza” con Cameron Diaz e Jude Law e diretta da Nancy Meyers.

Una produttrice americana Amanda Woods ed una giornalista inglese Iris Simpkins, entrambe deluse dalle rispettive storie d’amore, decidono, pur non conoscendosi, di scambiarsi gli appartamenti via internet. La decisione sarà, per entrambe, l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.

Lo sapevate che:

– quando avviene il primo incontro tra Iris e Miles dall’autoradio si sentono le note di “Nuovo Cinema Paradiso” composto da Ennio Morricone;

– la regista ha sempre dichiarato di aver scritto il film appositamente per i quattro attori protagonisti;

– Dustin Hoffman appare in un piccolo ruolo nella scena girata nel videonoleggio, quando Jack Black parla del film “Il laureato”.

Cast: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell.