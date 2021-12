Laetitia Casta ha un solo rimpianto per quanto riguarda l’educazione dei suoi figli

Nel film La Croisade del suo compagno Louis Garrel, Laetitia Casta interpreta la madre di due figli estremamente attenti all’ambiente, ruolo che fuori dallo schermo si trova a interpretare nella vita di tutti i giorni. Un ruolo difficile, forse il più difficile, che l’attrice però sente totalmente suo, se non fosse per un unico piccolo rimpianto, svelato in una recente intervista.

Laetitia Casta è mamma di quattro figli: Sahteene, avuta con il fotografo Stéphane Sednaoui; Orlando e Athena, dalla sua relazione con Stefano Accorsi; l’ultimo arrivato Azel, avuto insieme all’attuale compagno Louis Garrel. Va da sé che Laetita Casta interpreti molto seriamente il ruolo di mamma, fuori e dentro lo schermo. Intervistata dalla rivista francese Version Femina, l’attrice corsa, 43 anni, ha infatti raccontato di mettere tutta la sua cura nel porre al primo posto la felicità dei suoi bambini, anche se, svela, ha un unico rimpianto per quanto riguarda la loro educazione.



Ciò che più le dispiace di non essere riuscita a garantire ai figli è la possibilità di crescere in mezzo alla natura, in un ambiente molto più simile alla Corsica, dov’è cresciuta lei quando era bambina. “È il mio unico rimpianto” ha confessato Laetitia Casta, aggiungendo però: “Fortunatamente, spesso mi accompagnavano nelle mie fughe. Così questo rispetto che ho per l’ambiente deve necessariamente essere stato trasmesso a loro, anche inconsapevolmente”.

Sebbene consideri la maternità una delle sue gioie più grandi, Laetitia Casta ci tiene a sfatare alcuni miti legati alla maternità specificando nell’intervista che il “diventare mamma” come unico modo di raggiungere la felicità sia un pensiero patriarcale. “Se non avessi avuto la fortuna di avere i miei figli, avrei trovato questa tribù altrove, con i miei amici, per esempio. Non penso che tu debba avere figli per essere soddisfatta o trovare ciò che ti manca e rafforzarti” conclude Laetitia Casta lasciando questa ciliegina a guarnire una torta perfetta.



Elle.com