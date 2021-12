Federica Panicucci presenta la 29° edizione del Concerto di Natale

Venerdì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Federica Panicucci conduce la 29° edizione del Concerto di Natale. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna, e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy(Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA).

L’Orchestra Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal Maestro Adriano Pennino accompagnerà gli artisti sul palco.

Radio R101 sarà la radio ufficiale dell’evento.

Per questa occasione Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes affrontano due crisi umanitarie che il Covid ha aggravato, quelle di Haiti e del Libano dove sono tanti i minori a rischio, con lo slogan. Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco affrontano queste emergenze con progetti educativi e il Concerto di Natale, attraverso un numero solidale, lancia la campagna di raccolta fondi per le missioni con lo slogan “Non abbandoniamo Haiti e il Libano”.

Il Concerto di Natale gode del patrocinio di: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Associazione fonografici Italiani (AFI).

La regia dell’evento è affidata come da tradizione a Roberto Cenci.